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В Нью-Йорке тысячи госслужащих отправили в отпуск из-за отказа от вакцинации

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США, Вторник 02 ноября 2021 06:23
В Нью-Йорке тысячи госслужащих отправили в отпуск из-за отказа от вакцинации Фото: в Нью-Йорке отправили в отпуск госслужащих, которые не вакцинировались (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нью-Йорке около 9000 госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поскольку они отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр Билл де Блазио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Требование на вакцинацию в Нью-Йорке начало действовать с понедельника, 1 ноября. Новые правила не исключали обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

"Пожарные части оставались открытыми, но 18 из 350 них вышли из строя. Многие из них недоукомплектованы персоналом", - сказал комиссар по пожарной безопасности Даниэль Нигро.

По словам Нигро, "заболели" в Нью-Йорке приблизительно 2300 пожарных.

"Эта нехватка персонала может прекратиться немедленно, если участники перестанут болеть, когда они не больны. Как только они опомнятся и перестанут использовать отпуск по болезни ненадлежащим образом, они смогут помочь не только горожанам, но и своим братьям и сестрам, укомплектовывающим части", - сказал он.

По состоянию на воскресенье каждый четвертый пожарный в Нью-Йорке не получил даже первую дозу вакцины, как требовалось. Каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник не вакцинирован от коронавируса.

Мэр города предупредил, что пожарные, которые симулируют болезнь, могут столкнуться с наказаниями, если это будет доказано.

Напомним, что Нидерланды ужесточают карантинные правила из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Там возвращают масочный режим.

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