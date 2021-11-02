У Нью-Йорку тисячі держслужбовців відправили у відпустку через відмову від вакцинації

У Нью-Йорку близько 9000 держслужбовців були відправлені в неоплачувану відпустку, оскільки вони відмовилися від вакцинації проти COVID-19 . Про це повідомив мер Білл де Блазіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardia n.

Вимога на вакцинацію в Нью-Йорку почала діяти з понеділка, 1 листопада. Нові правила не виключали обов'язкову вакцинацію для співробітників поліції, пожежних та інших екстрених служб. В результаті в пожежних частинах не вистачає людей, оскільки багато пожежників пішли на лікарняний на знак протесту.

"Пожежні частини залишалися відкритими, але 18 з 350 них вийшли з ладу. Багато з них недоукомплектовані персоналом", - сказав комісар з пожежної безпеки Даніель Нігро.

За словами Нігро, "захворіли" в Нью-Йорку приблизно 2300 пожежників.

"Ця нестача персоналу може припинитися негайно, якщо учасники перестануть хворіти, коли вони не хворі. Як тільки вони схаменуться і перестануть використовувати відпустку через хворобу неналежним чином, вони зможуть допомогти не тільки городянам, а й своїм братам і сестрам, які укомплектовують частини", - сказав він.

Станом на неділю кожен четвертий пожежник у Нью-Йорку не отримав навіть першу дозу вакцини, як було потрібно. Кожен шостий поліцейський і кожен шостий санітарний працівник не вакцинований від коронавірусу.