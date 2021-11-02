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У Нью-Йорку тисячі держслужбовців відправили у відпустку через відмову від вакцинації

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США, Вівторок 02 листопада 2021 06:23
У Нью-Йорку тисячі держслужбовців відправили у відпустку через відмову від вакцинації Фото: у Нью-Йорку відправили у відпустку держслужбовців, які не вакцинувалися (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Нью-Йорку близько 9000 держслужбовців були відправлені в неоплачувану відпустку, оскільки вони відмовилися від вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив мер Білл де Блазіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вимога на вакцинацію в Нью-Йорку почала діяти з понеділка, 1 листопада. Нові правила не виключали обов'язкову вакцинацію для співробітників поліції, пожежних та інших екстрених служб. В результаті в пожежних частинах не вистачає людей, оскільки багато пожежників пішли на лікарняний на знак протесту.

"Пожежні частини залишалися відкритими, але 18 з 350 них вийшли з ладу. Багато з них недоукомплектовані персоналом", - сказав комісар з пожежної безпеки Даніель Нігро.

За словами Нігро, "захворіли" в Нью-Йорку приблизно 2300 пожежників.

"Ця нестача персоналу може припинитися негайно, якщо учасники перестануть хворіти, коли вони не хворі. Як тільки вони схаменуться і перестануть використовувати відпустку через хворобу неналежним чином, вони зможуть допомогти не тільки городянам, а й своїм братам і сестрам, які укомплектовують частини", - сказав він.

Станом на неділю кожен четвертий пожежник у Нью-Йорку не отримав навіть першу дозу вакцини, як було потрібно. Кожен шостий поліцейський і кожен шостий санітарний працівник не вакцинований від коронавірусу.

Мер міста попередив, що пожежники, які симулюють хворобу, можуть зіткнутися з покараннями, якщо це буде доведено.

Нагадаємо, що Нідерланди посилюють карантинні правила через погіршення ситуації з коронавірусом. Там повертають масочний режим.

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