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В ОАЭ заявили о случаях заражения новым штаммом коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Мутировавший коронавирус подтвердили у нескольких граждан, прибывших из-за границы.

Об этом рассказал официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдель Рахман аль-Хаммади, передает агентство WAM.

Какую именно мутацию коронавируса обнаружили, "британскую" или "южно-африканскую", пока информации нет.

"На территории ОАЭ подтверждено всего несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Диагноз подтвердили у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран", - сказал аль-Хаммади.

Отметим, в декабре в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.

Напомним, недавно в Австралии зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса, который начал распространяться в ЮАР. Первый случай обнаружили в штате Квинсленд.

Кроме того, в Пакистане заявили о выявлении зараженных "британским" штаммом коронавируса. Все случаи заражения новой мутацией зафиксировали в Карачи.

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