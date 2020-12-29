В ОАЕ заявили про випадки зараження новим штамом коронавірусу

На території Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксували декілька випадків зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Мутований коронавірус підтвердили у декількох громадян, які прибули з-за кордону.

Про це розповів офіційний представник уряду ОАЕ Омар Абдель Рахман аль-Хаммаді, передає агентство WAM.

Яку саме мутацію коронавірусу виявили, "британську" чи "південно-африканську", поки інформації немає.

"На території ОАЕ підтверджено всього декілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Діагноз підтвердили у громадян, які прибули в ОАЕ з інших країн", - сказав аль-Хаммаді.

Зазначимо, у грудні в Британії та Південно-Африканській Республіці заявили про виявлення нових мутацій коронавірусу. Вчені вважають, що ці штами коронавірусу можуть бути більш заразними, а значить можуть швидше поширюватися.

Нагадаємо, нещодавно в Австралії зафіксували зараження новим штамом коронавірусу, який почав поширюватися в ПАР. Перший випадок виявили в штаті Квінсленд.

Крім того, у Пакистані заявили про виявлення заражених "британським" штамом коронавірусу. Всі випадки зараження новою мутацією зафіксували в Карачі.