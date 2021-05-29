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Все области Украины до сих пор в "желтой" зоне карантина, некоторые частично соответствуют "зеленой"

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Суббота 29 мая 2021 13:53
Все области Украины до сих пор в "желтой" зоне карантина, некоторые частично соответствуют "зеленой" Фото: в Украине все области в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине все регионы находятся в "желтой" зоне карантина. При этом семь регионов также частично соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодня, 29 мая, в Украине нет ни одного региона с превышенными показателями по COVID-19.

При этом Киев соответствует "зеленой" зоне сразу по обоим показателям - проценту от эпидпорога (37,4%) и коэффициенту выявления случаев инфицирования (4,8%). Также частично отвечают "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев Винницкая (3,4%), Закарпатская (4,7%), Кировоградская (4,7%), Луганская (4,2%) и Одесская (3,7%) области, а по проценту от эпидпорога Киев (37,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

"Зеленый" уровень позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал переход части областей в "зеленую" зону в ближайшее время. Заявление он сделал 17 мая.

Также сообщалось, что летом эпидемия коронавируса станет на паузу.

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