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Всі області України досі в "жовтій" зоні карантину, деякі частково відповідають "зеленій"

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Субота 29 травня 2021 13:53
Всі області України досі в "жовтій" зоні карантину, деякі частково відповідають "зеленій" Фото: в Україні всі області в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні всі регіони перебувають в "жовтій" зоні карантину. При цьому сім регіонів також частково відповідають показникам "зеленої" зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на сьогодні, 29 травня, в Україні немає жодного регіону з перевищеними показниками по COVID-19.

При цьому Київ відповідає "зеленій" зоні відразу за обома показниками - відсотку від епідпорогу (37,4%) і коефіцієнту виявлення випадків інфікування (4,8%). Також частково відповідають "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків Вінницька (3,4%), Закарпатська (4,7%), Кіровоградська (4,7%), Луганська (4,2%) та Одеська (3,7%) області, а за відсотком від епідпорогу Київ (37,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував перехід частини областей в "зелену" зону найближчим часом. Заяву він зробив 17 травня.

Також повідомлялося, що влітку епідемія коронавірусу стане на паузу.

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