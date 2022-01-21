В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением COVID-ограничений

В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений. Для этого город привлечет работников муниципальной охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
"В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений", - заявил Николай Поворозник.
Он отметил при этом, что в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом.
"Общественный транспорт - одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", - призвал Николай Поворозник.
Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии COVID-документов:
"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Николай Поворозник.
Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.
Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.