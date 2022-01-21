У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням COVID-обмежень

"У громадському транспорті столиці посилять контроль дотримання карантинних обмежень", - заявив Микола Поворозник.

Він зазначив при цьому, що в столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності коронавірусом.

"Громадський транспорт - одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися масочного режиму, користуючись ним", - закликав Микола Поворозник.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності документів:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту для визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозової вакцини COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози; або жовтого або зеленого COVID-сертифіката;

документа про лікування особи від зазначеної хвороби;

"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% тестованих на наявність хвороби отримують позитивний результат. Щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися масочний режим в закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки і провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам "Омікрон" має більш легкий перебіг хвороби, ліжка в столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – зазначив Микола Поворозник.

Він додав, що для контролю над дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників муніципальної охорони.