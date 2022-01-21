У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням COVID-обмежень

У громадському транспорті столиці посилять контроль дотримання карантинних обмежень. Для цього місто залучить працівників муніципальної охорони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
"У громадському транспорті столиці посилять контроль дотримання карантинних обмежень", - заявив Микола Поворозник.
Він зазначив при цьому, що в столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності коронавірусом.
"Громадський транспорт - одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися масочного режиму, користуючись ним", - закликав Микола Поворозник.
Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності документів:
"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% тестованих на наявність хвороби отримують позитивний результат. Щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися масочний режим в закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки і провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам "Омікрон" має більш легкий перебіг хвороби, ліжка в столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – зазначив Микола Поворозник.
Він додав, що для контролю над дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників муніципальної охорони.
Нагадаємо, головний санлікар ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності коронавірусом в Україні під час спалаху "Омікрону". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.