Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу

Дополненный перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID, вступит в силу 20 января. Отказ от вакцинации грозит отстранением от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Сообщается, что сегодня прошло селекторное совещание с представителями правительства. Как отметили в Минздраве, 16 декабря был зарегистрирован приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

"Приказ вступит в силу 20 января 2022 и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.