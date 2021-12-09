Список профессий для обязательной вакцинации расширен: кого не пустят на работу без прививки

С сегодняшнего дня в Украине расширен список организаций, чьи сотрудники должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. В перечень вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, "Укрзализныци" и других важных для экономики страны предприятий.
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В Украине расширен список организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться от коронавируса. В противном случае они будут отстранены от работы. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины № 2393 от 1 ноября 2021, который вступает в силу сегодня, 9 декабря. Согласно ему, обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники:
Это уже второй список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. С 8 ноября это правило уже действует для сотрудников:
Согласно приказу, чтобы продолжать ходить на работу, у сотрудников должен быть один из документов:
Сотрудники, у которых нет ни одного из этих документов, будут отстранены от работы без сохранения зароботной платы на этот период. При этом увольнять таких людей незаконно. Они смогут вернуться на свое рабочее место, как только сделают хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Ответственность за допуск людей на рабочее место лежит на руководителе предприятия. Если во время проверки будет обнаружено, что в учреждении продолжают работать сотрудники без прививки, руководитель будет обязан заплатить штраф - 34 тысячи гривен.
Сотрудники, у которых есть противопоказания к прививке, смогут посещать работу без ограничений. Для этого им нужно получить справку формы №028.
Такую справку выдает семейный или лечащий врач, если у человека действительно есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации. При необходимости доктор может направить пациента на дополнительные обследования или на консультацию к более узкому специалисту. На основании полученного заключения семейный врач принимает решение, можно ли человеку делать прививку, нужно ли отстрочить вакцинацию и на какой период.
По данным МОЗ, противопоказания к вакцинации могут быть постоянными, если у человека есть пожизненные противопоказания к прививкам, и временными.
К временным относят:
Также абсолютным противопоказанием к прививке конкретной вакциной может быть анафилактическая реакция на первую дозу. В этом случае пациенту рекомендовано прививаться от COVID-19 другим препаратом. Если у человека есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему также следует прививаться другой вакциной.
В некоторых случаях проводится вакцинация с предосторожностью. Это ситуации, при которых окончательное решение принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки. К таким случаям относят: