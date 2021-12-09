Список професій для обов'язкової вакцинації розширено: кого не пустять на роботу без щеплення

Відсьогодні в Україні розширено список організацій, чиї співробітники повинні обов'язково вакцинуватися від COVID-19. До переліку увійшли працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, Укрпошти, "Укрзалізниці" та інших важливих для економіки країни підприємств.
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В Україні розширено список організацій, співробітники яких повинні обов'язково робити щеплення від коронавірусу. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, який набирає чинності сьогодні, 9 грудня. Згідно з ним, обов'язкову вакцинацію повинні пройти співробітники:
Це вже другий список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. З 8 листопада це правило вже діє для співробітників:
Згідно з наказом, щоб продовжувати ходити на роботу, у співробітників повинен бути один з документів:
Співробітники, у яких немає жодного з цих документів, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати на цей період. При цьому звільняти таких людей незаконно. Вони зможуть повернутися на своє робоче місце, як тільки зроблять хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.
Відповідальність за допуск людей на робоче місце лежить на керівнику підприємства. Якщо під час перевірки буде виявлено, що в установі продовжують працювати співробітники без щеплення, керівник буде зобов'язаний заплатити штраф - 34 тисячі гривень.
Співробітники, у яких є протипоказання до щеплення, зможуть відвідувати роботу без обмежень. Для цього їм потрібно отримати довідку форми № 028.
Таку довідку видає сімейний або лікуючий лікар, якщо у людини дійсно є тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації. При необхідності лікар може направити пацієнта на додаткові обстеження або на консультацію до більш вузького фахівця. На підставі отриманого висновку сімейний лікар приймає рішення, чи можна людині робити щеплення, чи потрібно відстрочити вакцинацію і на який період.
За даними МОЗ, протипоказання до вакцинації можуть бути постійними, якщо у людини є пожитєєві протипоказання до щеплень, і тимчасовими.
До тимчасових відносять:
Також абсолютним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною може бути анафілактична реакція на першу дозу. У цьому випадку пацієнту рекомендовано робити щеплення від COVID-19 іншим препаратом. Якщо у людини є алергія на один з компонентів вакцини, йому також слід робити щеплення іншою вакциною.
У деяких випадках проводиться вакцинація з пересторогою. Це ситуації, при яких остаточне рішення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До таких випадків відносять: