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Обязательная вакцинация в Украине: расширят ли требование на все взрослое население

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине вводить обязательную COVID-вакцинацию всех взрослых не планируют. Она лишь будет касаться отдельных профессий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укол каждому. Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам".

"Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательные для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также образовательных учреждений,

Впрочем, с 9 декабря в перечень планируют добавить работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми руководят органы центральной исполнительной власти, и организаций, оказывающих социальные услуги.

Однако в Минздраве планируют сделать прививки обязательными и для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений.

Как подтвердили РБК-Украина в ведомстве, сейчас этот проект находится на стадии общественного обсуждения.

"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в Министерстве.

Напомним, Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией.

Ранее министерство утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации.

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