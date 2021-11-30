Обов'язкова вакцинація в Україні: чи розширять вимогу на все доросле населення

"Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Наразі в Україні щеплення від коронавірусу обов'язкові для співробітників органів центральної влади та місцевих держадміністрацій, а також освітніх установ,

Втім, з 9 грудня до переліку планують додати працівників стратегічних держпідприємств, а також установ, якими керують органи центральної виконавчої влади, та організацій, що надають соціальні послуги.

Однак у МОЗ планують зробити щеплення обов'язковими й для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також співробітників медустанов.

Як підтвердили РБК-Україна у відомстві, зараз цей проект знаходиться на стадії громадського обговорення.

"Для того, щоб забезпечити виконання найважливіших державних функцій в умовах пандемії, необхідно забезпечити максимальні рівні вакцинації від COVID-19 серед працівників об'єктів критичної інфраструктури", - підкреслили в Міністерстві.