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Обязательная вакцинация в Украине: учителям объяснили, что делать в случае противопоказаний

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Украина, Суббота 16 октября 2021 10:18
Обязательная вакцинация в Украине: учителям объяснили, что делать в случае противопоказаний Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Учителя, которые не могут получить COVID-вакцину из-за медицинских противопоказаний, могут получить соответствующую справку. Ее может выдать семейный врач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо должны вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", - рассказал Ляшко.

По его словам, таких людей в стране небольшой процент людей, всего 3-4%

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любым подделкам. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку будет делать медицинский запись в электронной системе", - отметил Ляшко.

Министр добавил, что данную медицинскую запись можно будет отследить на предмет того, почему конкретному человеку выдана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории, которая ведется в электронном виде.

Напомним, в Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе уже с ноября текущего года.

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