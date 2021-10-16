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Обов'язкова вакцинація в Україні: вчителям пояснили, що робити у випадку протипоказань

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Україна, Субота 16 жовтня 2021 10:18
Обов'язкова вакцинація в Україні: вчителям пояснили, що робити у випадку протипоказань Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вчителі, які не можуть отримати COVID-вакцину через медичні протипоказання, можуть отримати відповідну довідку. Її може видати сімейний лікар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я", - розповів Ляшко.

За його словами, таких людей у країні невеликий відсоток людей, всього 3-4%

"Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі", - зазначив Ляшко.

Міністр додав, що даний медичний запис можна буде відслідкувати на предмет того, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії, яка ведеться в електронному вигляді.

Нагадаємо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи вже з листопада поточного року.

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