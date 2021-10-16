Обязательная вакцинация в Украине: учителям объяснили, что делать в случае противопоказаний

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо должны вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", - рассказал Ляшко.

По его словам, таких людей в стране небольшой процент людей, всего 3-4%

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любым подделкам. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку будет делать медицинский запись в электронной системе", - отметил Ляшко.

Министр добавил, что данную медицинскую запись можно будет отследить на предмет того, почему конкретному человеку выдана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории, которая ведется в электронном виде.