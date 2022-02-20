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Очередной спад на выходных: в Украине выявили 17,5 тысяч новых случаев COVID

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Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 08:20
Очередной спад на выходных: в Украине выявили 17,5 тысяч новых случаев COVID Фото: коронавирус в Украине идет на спад на выходных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 19 февраля 2022 года, выявили еще почти 17,5 тысяч новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировано более 150 смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

Сообщается, что за сутки выявили 17 448 новых подтвержденных случаев COVID. Кроме того:

  • госпитализированы - 3 172 человека;
  • летальных исходов - 152;
  • выздоровели - 11 963;
  • сделано тестирований - 79 718.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 4 720 771 человек;
  • выздоровели - 3 938 459;
  • летальных исходов - 104 518;
  • сделано ПЦР-тестов - 19 373 373.

Также сообщается, что вчера 29 528 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 326, вторую - 13 041, дополнительную - 93, бустерную - 8068 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 675 594 человека, из них получили первую дозу - 15 675 592, две дозы - 15 114 034, дополнительную - 26 432, бустерную - 664 148 человек. В общей сложности сделано 31 480 206 прививок.

Напомним, накануне сообщалось о суточной заболеваемости на уровне более 31 000 новых случаев COVID.

Кроме того, недавно в Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2. На сегодня речь идет о единичных случаях.

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