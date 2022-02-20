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Черговий спад на вихідних: в Україні виявили 17,5 тисяч нових випадків COVID

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Київ, Неділя 20 лютого 2022 08:20
Черговий спад на вихідних: в Україні виявили 17,5 тисяч нових випадків COVID Фото: коронавірус в Україні йде на спад на вихідних (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 19 лютого 2022 року, виявили ще майже 17,5 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано понад 150 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

Повідомляється, що за добу виявили 17 448 нових підтверджених випадків COVID. Крім того:

  • госпіталізовано - 3 172 особи;
  • летальних випадків - 152;
  • одужали - 11 963;
  • зроблено тестувань - 79 718.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 4 720 771 осіб;
  • одужали - 3 938 459;
  • летальних випадків - 104 518;
  • зроблено ПЛР - тестів - 19 373 373.

Також повідомляється, що вчора 29 528 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326, другу - 13 041, додаткову - 93, бустерну - 8068 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу - 15 675 592, дві дози - 15 114 034, додаткову - 26 432, бустерну - 664 148 осіб. Загалом зроблено 31 480 206 щеплень.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про добову захворюваність на рівні більше 31 000 нових випадків COVID.

Крім того, нещодавно в Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2. На сьогодні йдеться про поодинокі випадки.

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