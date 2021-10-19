UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одесса в "красной" зоне: из-за очередей центры вакцинации будут работать ежедневно

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе с завтрашнего дня центры вакцинации начнут работать ежедневно. Речь как о кабинетах прививки при больницах, так и о пунктах массовой вакцинации в торговых центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"В последние дни резко возросло количество одесситов, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Только за последние три дня в Одессе сделано более 20 000 прививок. Это создало дополнительную нагрузку на кабинеты прививки. В связи с этим было принято решение об организации работы центров вакцинации и в будние дни", - заявили в горсовете.

Так, начиная с 20 октября все центры массовой вакцинации в одесских ТЦ будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

Где расположены центры вакцинации:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt,
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,
  • пл. Деревянко, 1, издательство»Черноморье",
  • Международный аэропорт "Одесса" (работает с 10:00 до 17:00).

Напомним, как писало РБК-Украина, очереди в центры вакцинации наблюдаются почти во всех городах, попавших в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВакцинацияКоронавирусКрасная зона карантина