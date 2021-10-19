Одеса в "червоній" зоні: через черги центри вакцинації працюватимуть щоденно

В Одесі відзавтра центри вакцинації почнуть працювати щоденно. Мова як про кабінети щеплення при лікарнях, так і про пункти масової вакцинації в торгових центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

"В останні дні різко зросла кількість одеситів, які бажають пройти вакцинацію від COVID-19. Тільки за останні три дні в Одесі зроблено понад 20 000 щеплень. Це створило додаткове навантаження на кабінети щеплення. У зв'язку з цим було прийнято рішення про організацію роботи центрів вакцинації і в будні дні", - заявили в міськраді.

Так, починаючи з 20 жовтня всі центри масової вакцинації в одеських ТЦ будуть працювати щоденно з 9:00 до 18:00.

Де розташовані центри вакцинації: