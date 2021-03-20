Одесса подождет три дня для принятия решения о введении "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины внесло Одесскую область в "красную" зону карантина . Власти Одессы сказали, что подождут три дня для принятия решения о введении в городе жестких карантинных ограничений.

Издание пишет, что официальных распоряжений по поводу "красной" зоны пока нет.

"Для того, чтобы город и регион были в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в "красную" зону", - сообщила Мальцева.

По ее словам, только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для "красной" зоны.