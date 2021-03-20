Одеса почекає три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України внесло Одеську область в "червону" зону карантину. Влада Одеси сказала, що чекатиме три дні для прийняття рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень.
Про це повідомила прес-секретар мерії Наталія Мальцева, передає видання "Думська".
Видання пише, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає.
"Для того, щоб місто і регіон були в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в "червону" зону", - повідомила Мальцева.
За її словами, тільки після трьох днів показників комісія буде розглядати питання про обмеження для "червоної" зони.
Нагадаємо, в Україні виявили 15 292 нових випадку коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, в Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.