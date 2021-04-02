Одесса может ввести локдаун по примеру Киева

В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета подняли вопрос о введении локдауна в Одессе по примеру Киева. В городе растет заболеваемость коронавирусом.

По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее, пишет издание.

"Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - собщил глава комиссии Дмитрий Чапир.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Отметим, сейчас Киев и Одесса находятся в "красной" зоне карантина. Однако, столица с понедельника ужесточает карантинные ограничения.