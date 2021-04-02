ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Одесса может ввести локдаун по примеру Киева

Новина українською → Одесса, Пятница 02 апреля 2021 10:46
Одесса может ввести локдаун по примеру Киева Фото: локдаун в Одессе могут усилить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета подняли вопрос о введении локдауна в Одессе по примеру Киева. В городе растет заболеваемость коронавирусом.

Об этом заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, сообщает местное издание "Деловая Одесса".

По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее, пишет издание.

"Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - собщил глава комиссии Дмитрий Чапир.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Отметим, сейчас Киев и Одесса находятся в "красной" зоне карантина. Однако, столица с понедельника ужесточает карантинные ограничения.

Напомним, локдаун в Киеве ужесточается с 5 апреля. Комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинам ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

Отметим, в Киеве вводят спецпропуска для общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Одесса Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19