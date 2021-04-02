Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва

У ході засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради підняли питання про введення локдауну в Одесі за прикладом Києва. У місті зростає захворюваність коронавірусом.

За її словами, для стабілізації ситуації необхідно знову жорстко дотримуватися карантину за прикладом Києва. Депутати підтримали її, пише видання.

"Ми бачимо, що "червона" зона - тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - повідомив голова комісії Дмитро Чапир.

Депутат Валерій Ославський висловив пропозицію знову ввести жорсткий карантин у громадському транспорті. В цілому, комісія підтримала карантинні ідеї і вирішила звернутися у відповідні служби.

Зазначимо, зараз Київ і Одеса знаходяться в "червоній" зоні карантину. Однак, столиця з понеділка посилює карантинні обмеження.