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В Одессе на рынок "Седьмой километр" будут пускать только COVID-безопасных

Автор: Валерия Полищук

В Одессе приняли решение начать пускать на рынок "Седьмой километр" при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу во вторник, 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Седьмого километра".

Для посещения рынка будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID. В частности, подходят результаты ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.

Также посетитель может предъявить справку о том, что он переболел COVID в течение последних 180 дней.

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