В Одесі на ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть тільки COVID-безпечних

В Одесі прийняли рішення почати пускати на ринок "Сьомий кілометр" при наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту. Нововведення набуде чинності у вівторок, 26 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "сьомого кілометра".
Для відвідування ринку буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID. Зокрема, підходять результати ПЛР або експрес-тесту на коронавірус.
Також відвідувач може пред'явити довідку про те, що він перехворів протягом останніх 180 днів.