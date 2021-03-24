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В Одессе вышли на карантинный протест предприниматели

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе проходит акция протеста из-за усиления карантинных ограничений в городе. Сейчас этот город находится в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает "Суспильне".

Предприниматели вышли на митинг к стенам ОГА. По их мнению, ограничения уничтожают малый и средний бизнес, не оставляя возможности платить предпринимателям аренду на землю и налоги.

Протестующие заявили, что государство не предусмотрело "кризисный пакет" и предпринимателям сложно сохранять свой бизнес.

Фото: протест в Одессе (usionline.com)

"Помощь 8 тысячи гривен на самом деле никого не спасает. Нас не освобождают от аренды", - рассказала участница акции Юлия Златина.

По словам организаторов акции, без работы в условиях карантинных ограничений сейчас остались более 50% представителей среднего и малого бизнеса.

Отметим, Одесская область находится в "красной" зоне карантина. Кафе и рестораны в Одессе закрыли, можно только на "вынос", также отменены массовые мероприятия.

РБК-Украина писало, что сегодня во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что государство готово выплатить ФОПам еще по 8000 гривен из-за ограничений карантина "красной зоны".

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 14 тысяч новых случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.

В КГГА заявили, что локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта.

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