RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі вийшли на карантинний протест підприємці

Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі проходить акція протесту через посилення карантинних обмежень у місті. Зараз це місто знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє "Суспільне".

Підприємці вийшли на мітинг до стін ОДА. На їх думку, обмеження знищують малий і середній бізнес, не залишаючи можливості платити підприємцям оренду на землю та податки.

Протестувальники заявили, що держава не передбачила "кризовий пакет" і підприємцям складно зберігати свій бізнес.

"Допомога 8 тисячі гривень насправді нікого не рятує. Нас не звільняють від оренди", - розповіла учасниця акції Юлія Златіна.

За словами організаторів акції, без роботи в умовах карантинних обмежень зараз залишилися понад 50% представників середнього і малого бізнесу.

Зазначимо, Одеська область знаходиться в "червоній" зоні карантину. Кафе і ресторани в Одесі закрили, можна тільки на "вінос", також скасовано масові заходи.

РБК-Україна писало, що сьогодні під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що держава готова виплатити ФОПам ще по 8 000 гривень через обмеження карантину "червоної зони".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

У КМДА заявили, що локдаун в Києві може стати ще жорсткішими через переповнений транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестКарантин
Читайте також
Шмигаль: держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень
У КМДА пояснили вимогу носити маски в парках: тільки якщо не можна дотримуватися дистанції
Прогноз погоди