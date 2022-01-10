В Одессе зафиксировали первый случай штамма "Омикрон": что известно
В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию аппаратного совещания в горсовете Одессы.
Известно, что больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу.
Как сообщили в горсовете, сейчас члены семьи заболевшего находятся дома.
"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете.
Напомним, первый случай нового штамма коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.
Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введение локдауна в Украине через "Омикрон".
Добавим, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон", которая может произойти уже в начале этого года.