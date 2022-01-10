В Одессе зафиксировали первый случай штамма "Омикрон": что известно

В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию аппаратного совещания в горсовете Одессы.

Известно, что больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу.

Как сообщили в горсовете, сейчас члены семьи заболевшего находятся дома.

"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете.