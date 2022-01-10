В Одесі зафіксували перший випадок штаму "Омікрон": що відомо
В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію апаратної наради в міськраді Одеси.
Відомо, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.
Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.
Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.
"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - додають у міськраді.
Нагадаємо, перший випадок нового штаму коронавірусу "Омікрон" підтвердили в Україні 18 грудня.
Зазначимо, головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через "Омікрон".
Додамо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон", яка може статися вже на початку цього року.