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В Одессе зафиксировали первый случай штамма "Омикрон": что известно

Автор: Мария Кучерявец

В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию аппаратного совещания в горсовете Одессы.

Известно, что больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу.

Как сообщили в горсовете, сейчас члены семьи заболевшего находятся дома.

"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете.

Напомним, первый случай нового штамма коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.

Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введение локдауна в Украине через "Омикрон".

Добавим, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон", которая может произойти уже в начале этого года.

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