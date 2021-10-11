Одесская область ужесточила карантин. Локдаун могут ввести в ближайшие недели

По его словам, запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Также Гончаров подчеркнул, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Он добавил, что показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать", - отметил Гончаров.