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Одеська область посилила карантин. Локдаун можуть ввести найближчими тижнями

Автор: Юлія Бойко

В Одеській області з 11 жовтня посилюються карантинні заходи. Вони стосуватимуться медицини та сфери освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санлікаря Одеської області Віталія Гончарова.

За його словами, забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними і пульмонологічними хворобами.

Також Гончаров підкреслив, що під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

Він додав, що показники захворюваності в Одеській області в 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

"Якщо така тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня - на початку листопада не минути", - зазначив Гончаров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків у терміновому порядку розгорнув ще майже 500 ліжок для пацієнтів з COVID.

А Львів вже готує нові правила для бізнесу на карантині.

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