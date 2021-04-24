Одесская область вышла из "красной" зоны карантина

Одесская область с 25 апреля вышла из "красной" зоны карантина . Там установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов .

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для “желтого” уровеня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее в МИНЗДРАВЕ заявляли, что на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей - Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская.

Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.