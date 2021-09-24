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За один день: Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону карантина

Автор: Валерия Полищук

Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону адаптивного карантина. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.

"За последние сутки имеем 456 новых больных. Наибольшее количество новых больных - в Днепре, Кривом Роге и Каменском. Также в Днепропетровской области фиксируется рост динамики уровня госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас он составляет 63,5%. То, как будут разворачиваться события дальше - зависит от каждого жителя Днепра и области", - заявил глава областного совета Николай Лукашук.

Отметим, что в "оранжевой" зоне применяются ограничения "желтого" уровня. По своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

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Днепропетровская областьКарантин