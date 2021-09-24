За один день: Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону карантину

Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону адаптивного карантину. Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ і НС.

"За останню добу маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових хворих - у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також у Дніпропетровській області фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі - залежить від кожного жителя Дніпра і області", - заявив голова обласної ради Микола Лукашук.

Відзначимо, що в "помаранчевій" зоні застосовуються обмеження "жовтого" рівня. На свій розсуд додаткові обмеження можуть вводити місцева влада.