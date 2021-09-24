RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За один день: Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону карантину

Автор: Валерія Поліщук

Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону адаптивного карантину. Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної ради.

"За останню добу маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових хворих - у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також у Дніпропетровській області фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі - залежить від кожного жителя Дніпра і області", - заявив голова обласної ради Микола Лукашук.

Відзначимо, що в "помаранчевій" зоні застосовуються обмеження "жовтого" рівня. На свій розсуд додаткові обмеження можуть вводити місцева влада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская областьКарантин