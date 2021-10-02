UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одна область соответствует "оранжевой" зоне, а в двух ухудшаются показатели, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина, а в двух других - ухудшаются эпидпоказатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, показатели Черновицкой области отвечают "оранжевой" зоне карантина.

Так, в данном регионе превышен уровень госпитализации больных коронавирусом - 62 на 100 тысяч населения, вместо разрешенных 60.

Кроме того, в Черновицкой области высокий уровень COVID-заболеваемости - 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не более 75.

Между тем Сумская область демонстрирует "красные" показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19, он составляет 20,9%. Его норма должна составлять не более 20%.

Также ситуация ухудшилась в Запорожской области. Там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,9%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 октября обнаружили еще 11 809 новых заражений коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинПандемия коронавируса