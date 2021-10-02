Одна область соответствует "оранжевой" зоне, а в двух ухудшаются показатели, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина, а в двух других - ухудшаются эпидпоказатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
В частности, показатели Черновицкой области отвечают "оранжевой" зоне карантина.
Так, в данном регионе превышен уровень госпитализации больных коронавирусом - 62 на 100 тысяч населения, вместо разрешенных 60.
Кроме того, в Черновицкой области высокий уровень COVID-заболеваемости - 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не более 75.
Между тем Сумская область демонстрирует "красные" показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19, он составляет 20,9%. Его норма должна составлять не более 20%.
Также ситуация ухудшилась в Запорожской области. Там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,9%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 октября обнаружили еще 11 809 новых заражений коронавирусом.