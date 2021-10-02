Одна область відповідає "помаранчевій" зоні, а в двох погіршуються показники, - МОЗ

Зокрема, показники Чернівецької області відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Так, у даному регіоні перевищено рівень госпіталізації хворих коронавірусом - 62 на 100 тисяч населення, замість дозволених 60.

Крім того, в Чернівецькій області високий рівень COVID-захворюваності - 558 на 100 тисяч населення, хоча має складати не більше 75.

Між тим Сумська область демонструє "червоні" показники по коефіцієнту виявлення випадків COVID-19, він становить 20,9%. Його норма має складати не більш як 20%.

Також ситуація погіршилася в Запорізькій області. Там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,9%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.