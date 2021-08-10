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Одна область Украины демонстрирует плохие показатели COVID-госпитализаций

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 10 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, в Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Тернопольской области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

По последним данным, он в данном регионе составляет 115,4%, а еще накануне был в пределах 147,6%-176,5%.

При этом в Ровенской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому показателю, сейчас динамика госпитализации резко снизилась и составляет 16%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 335 человек.

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