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Одна область Украины имеет показатели "оранжевой" зоны карантина

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 1 октября один регион Украины демонстрирует показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности несколько эпидпоказателей Черновицкой области не в пределах нормы.

Так, в регионе превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом - 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в Черновицкой области "красный" показатель загруженности коек с кислородом для COVID-больных, сейчас он составляет 67,5%, а недавно находился в пределах 64,2-65,9%.

Впрочем, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Вместе с тем другие области страны сегодня соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Напомним, по прогнозам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина - это Черновицкая, Харьковская и Луганская области.

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