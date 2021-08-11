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Одна область Украины имеет высокие показатели COVID-госпитализаций

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Тернопольской области длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в данном регионе более трех суток подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Если вчера он составил 115,4%-174,6%, то сейчас он остановился на отметке 86,7%.

При этом в Ровенской и Одесской области, в которой ранее было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации снизилась и составляет 36,2% и 6,7% соответственно.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине госпитализировали 648 человек.

Добавим, что Минздрав зарегистрировал 1122 новых случая коронавируса.

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Тернопольская областьКарантинПандемия коронавируса