Одна область Украины имеет высокие показатели COVID-госпитализаций

Так, в данном регионе более трех суток подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Если вчера он составил 115,4%-174,6%, то сейчас он остановился на отметке 86,7%.

При этом в Ровенской и Одесской области, в которой ранее было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации снизилась и составляет 36,2% и 6,7% соответственно.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.