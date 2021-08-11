Одна область України має високі показники COVID-госпіталізацій

Так, у даному регіоні більше ніж три доби поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Якщо вчора він становив 115,4%-174,6%, то наразі він зупинився на позначці 86,7%.

При цьому у Рівненській та Одеській області, в якій раніше було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка госпіталізації знизилася і становить 36,2% і 6,7% відповідно.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.