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Одна область України має високі показники COVID-госпіталізацій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Тернопільській області тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у даному регіоні більше ніж три доби поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Якщо вчора він становив 115,4%-174,6%, то наразі він зупинився на позначці 86,7%.

При цьому у Рівненській та Одеській області, в якій раніше було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка госпіталізації знизилася і становить 36,2% і 6,7% відповідно.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні госпіталізували 648 осіб.

Додамо, що МОЗ зареєстрував 1122 нових випадки коронавірусу.

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