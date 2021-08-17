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Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 17 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в одной из областей один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, Ровенская область демонстрирует высокие показатели динамики госпитализаций больных с коронавирусом.

По последним данным, этот показатель в регионе составляет 86,2%, хотя ранее колебался в пределах 51,5-56,7%.

Отметим, что вчера динамика госпитализаций была превышена в Полтавской области - 64%, однако сегодня снизилась и составляет 44,4%.

Известно, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки госпитализировали 379 больных с коронавирусом.

Добавим, что в Украине зарегистрировано 890 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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