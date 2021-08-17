Одна область України не відповідає "зеленій" зоні карантину

Станом на сьогодні, 17 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в одній з областей один з епідеміологічних показників не в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, Рівненська область демонструє високі показники динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.
За останніми даними, цей показник у регіоні становить 86,2%, хоча раніше коливався в межах 51,5-56,7%.
Зазначимо, що вчора динаміка госпіталізацій була перевищена у Полтавській області - 64%, однак сьогодні знизилася і становить 44,4%.
Відомо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, за минулу добу госпіталізували 379 хворих з коронавірусом.
Додамо, що в Україні зареєстровано 890 нових підтверджених випадків COVID-19.