Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному из показателей

Так, уже длительное время в Винницкой области наблюдается превышение динамики госпитализаций больных с коронавирусом.

По последним данным, этот показатель вырос до отметки в 73,8%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%.

В то же время в Черниговской области, где вчера было превышение по показателю COVID-госпитализаций, сейчас динамика стабилизировалась и составляет 37,8%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.