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Одна область України не відповідає "зеленій" зоні за одним із показників

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 31 серпня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Однак в одній області епідеміологічні показники знаходяться не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, вже тривалий час у Вінницькій області спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.

За останніми даними, цей показник зріс до позначки у 73,8%, хоча напередодні становив 54,9-61,6%.

Водночас в Чернігівській області, де вчора було перевищення по показнику COVID-госпіталізацій, наразі динаміка стабілізувалася і складає 37,8%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу госпіталізували 470 осіб.

Додамо, що ситуація з COVID-статистикою в країні погіршується, виявлено ще 1356 нових заражень.

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