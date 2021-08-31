Одна область України не відповідає "зеленій" зоні за одним із показників

Станом на сьогодні, 31 серпня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Однак в одній області епідеміологічні показники знаходяться не в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, вже тривалий час у Вінницькій області спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.
За останніми даними, цей показник зріс до позначки у 73,8%, хоча напередодні становив 54,9-61,6%.
Водночас в Чернігівській області, де вчора було перевищення по показнику COVID-госпіталізацій, наразі динаміка стабілізувалася і складає 37,8%.
Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу госпіталізували 470 осіб.
Додамо, що ситуація з COVID-статистикою в країні погіршується, виявлено ще 1356 нових заражень.