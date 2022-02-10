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Одна область "желтая", а большинство - "оранжевые": обновлены карантинные зоны в Украине

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 09:10
Одна область "желтая", а большинство - "оранжевые": обновлены карантинные зоны в Украине Фото: в "желтой" зоне осталась только одна область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 10 февраля, только одна область находится в "желтой" зоне карантина, две в "красной", а остальные - "оранжевые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Желтая" зона

  • Полтавская область

Сейчас в этой зоне карантина находится только одна область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта зона картину охватывает наибольшее количество регионов Украины, а именно г. Киев и такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

"Красная" зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями сейчас находятся две области:

  • Ивано-Франковская,
  • Ровенская.

Однако, завтра, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения усилят, в частности, в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.

Одна область &quot;желтая&quot;, а большинство - &quot;оранжевые&quot;: обновлены карантинные зоны в Украине

Напомним, недавно стало известно, что Киевская область может перейти в "красную" зону карантина.

Предварительно стало известно, что под угрозой локдауна находятся 13 областей.

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