Одна область "желтая", а большинство - "оранжевые": обновлены карантинные зоны в Украине
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 10 февраля, только одна область находится в "желтой" зоне карантина, две в "красной", а остальные - "оранжевые".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
"Желтая" зона
- Полтавская область
Сейчас в этой зоне карантина находится только одна область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта зона картину охватывает наибольшее количество регионов Украины, а именно г. Киев и такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
"Красная" зона
В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями сейчас находятся две области:
- Ивано-Франковская,
- Ровенская.
Однако, завтра, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения усилят, в частности, в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.
Напомним, недавно стало известно, что Киевская область может перейти в "красную" зону карантина.
Предварительно стало известно, что под угрозой локдауна находятся 13 областей.