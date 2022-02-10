Одна область "жовта", а більшість - "помаранчеві": оновлено карантинні зони в Україні
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 10 лютого, лише одна область перебуває у "жовтій" зоні карантину, дві у "червоній", а решта - "помаранчеві".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
"Жовта" зона
- Полтавська область
Наразі у цій зоні карантину перебуває лише одна область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.
"Помаранчева" зона
Зараз ця зона картину охоплює найбільшу кількість регіонів України, а саме м. Київ та такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
"Червона" зона
У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:
- Івано-Франківська,
- Рівненська.
Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять, зокрема, в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Київська область може перейти в "червону" зону карантину.
Попередньо стало відомо, що під загрозою локдауну перебувають 13 областей.