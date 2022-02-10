Одна область "жовта", а більшість - "помаранчеві": оновлено карантинні зони в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 10 лютого, лише одна область перебуває у "жовтій" зоні карантину, дві у "червоній", а решта - "помаранчеві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"Жовта" зона

Полтавська область

Наразі у цій зоні карантину перебуває лише одна область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

"Помаранчева" зона

Зараз ця зона картину охоплює найбільшу кількість регіонів України, а саме м. Київ та такі області:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

"Червона" зона

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:

Івано-Франківська,

Рівненська.

Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять, зокрема, в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.