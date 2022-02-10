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Одна область "жовта", а більшість - "помаранчеві": оновлено карантинні зони в Україні

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 09:10
Одна область "жовта", а більшість - "помаранчеві": оновлено карантинні зони в Україні Фото: у "жовтій" зоні залишилась лише одна область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 10 лютого, лише одна область перебуває у "жовтій" зоні карантину, дві у "червоній", а решта - "помаранчеві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"Жовта" зона

  • Полтавська область

Наразі у цій зоні карантину перебуває лише одна область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

"Помаранчева" зона

Зараз ця зона картину охоплює найбільшу кількість регіонів України, а саме м. Київ та такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

"Червона" зона

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:

  • Івано-Франківська,
  • Рівненська.

Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять, зокрема, в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.

Одна область &quot;жовта&quot;, а більшість - &quot;помаранчеві&quot;: оновлено карантинні зони в Україні

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Київська область може перейти в "червону" зону карантину.

Попередньо стало відомо, що під загрозою локдауну перебувають 13 областей.

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