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Одного заболевшего коронавирусом "Дельта" уже выписали, контактных проверяют, - Кузин

Автор: Андрей Василюк

Два случая заболевания в Украине коронавирусом "Дельта" не связаны друг с другом. Один из заболевших уже выписан из больницы, сейчас проверяют, кто мог контактировать с больными.

Об этом в интервью ТСН сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По состоянию на сегодня, в Украине было лабораторно подтверждено два случая инфицирования именно штаммом "Дельта". Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей", - сказал Кузин.

Он отметил, что инфицированных связывает лишь то, что они прибыли из стран, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, вызванная вирусом "Дельта".

"Один человек - в среднем состоянии тяжести. Результаты (тестирования - ред.) были получены 22 июня. И сейчас происходит процесс эпидемиологического расследования этих случаев. Поэтому у тех людей, которые контактировали, или находятся в зоне риска, могут быть дополнительно отобраны пробы и образцы. Для того, чтобы предупредить или отменить дальнейшее распространение (штамма "Дельта" - ред.)", - добавил главный санврач.

Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.

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Коронавирус "Дельта"