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Одного захворілого на коронавірус "Дельта" вже виписали, контактних перевіряють, - Кузін

Автор: Андрій Василюк

Два випадки захворювання в Україні на коронавірус "Дельта" не пов'язані один з одним. Один із захворілих вже виписаний з лікарні, наразі перевіряють, хто міг контактувати з хворими.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Станом на сьогодні, в Україні було лабораторно підтверджено два випадки інфікування саме штамом "Дельта". Ці випадки не пов'язані між собою. Це члени двох різних родин", - сказав Кузін.

Він зазначив, що інфікованих пов'язує лише те, що вони прибули з країн, де зараз спостерігається спалах захворюваності, викликаний вірусом "Дельта".

"Одна людина - в середньому стані важкості. Результати (тестування - ред.) були отримані 22 червня. І зараз відбувається процес епідеміологічного розслідування цих випадків. Тому у тих людей, які контактували, або знаходяться в зоні ризику, можуть бути додатково відібрані проби зразки. Для того, щоб попередити або скасувати подальше поширення (штаму "Дельта" - ред.)", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджені два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні.

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Коронавірус "Дельта"